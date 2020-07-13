2020/07/13 | 10:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، أن تكون حالة الطقس في أغلب مناطق البلاد خلال الأيام الأربعة المقبلة مشمساً وحاراً جداً.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مشمس وحار جداً..



حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة وكالة تقدم الاخبارية.

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