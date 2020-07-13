الرافدين يطلق رواتب المتعينين الجدد على ملاك مديريات تربية بغداد 

2020/07/13 | 10:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، عن إطلاق رواتب المعينين الجدد على ملاك بعض مديريات التربية في بغداد.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “تم صرف رواتب المتعينين الجدد على ملاك بعض مديريات التربية عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية”.واوضح، ان “الصرف جاء بعد وصول التمويل والتخصيص المالي والإشعار الخاص …

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