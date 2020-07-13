التربية توجه المدارس الأهلية بالتعاقد مع خريجي الارشاد وعلم النفس

2020/07/13 | 10:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةوجهت وزارة التربية المدارس الاهلية بالتعاقد مع خريجي اختصاصات الارشاد التربوي والعلوم التربوية والنفسية وعلم النفس للعمل فيها كمرشدين تربويين.وقال مصدر خاص في المديرية العامة للتعليم العام الاهلي والاجنبي، بحسب الصحيفة الرسمية، انه "تم التوجيه الى جميع المديريات لتبليغ المدارس الاهلية فقط الابتدائية والمتوسطة والاعدادية، بالتعاقد مع خريجي اختصاصات الارشاد التربوي والعلوم التربوية والنفسية وعلم النفس للعمل كمرشد تربوي يشرف على العملية التربوية في هذه المدارس، منوها بأنه تم التنسيق مع محافظة بغداد بهذا الصدد لتوجيه مديريات بغداد الست، للتهيئة الى العام الدراسي المقبل 2020 – 2021".وافاد المصدر بأن "المديرية وجهت ضرورة تكييف المدارس الاهلية التي تؤسس على البناء العمودي للمساحات التي لاتزيد عن 500 متر مربع، والعمل على بناء مدارس على مساحات اكبر من ذلك للنهوض بواقع المدارس الاهلية وتوفير بيئة امنة ببناها التحتية للطلبة والتلاميذ، فضلا عن دعوة الهيئات التأسيسية للعمل ببناء المدارس على غرار مواصفات تنفيذ المدارس الحكومية باعتبارها الاوفر والانسب للطلبة والتلاميذ".واضاف المصدر ان "الوزارة تعمل على تطبيق الرصانة العلمية في المدارس الاهلية من خلال ضرورة متابعة جهاز الاشراف التربوي سجلات المدارس الاهلية الخاصة بالدرجات للطلبة والتلاميذ وعدم التلاعب بها من قبل اي جهة كانت وتتم مراجعتها من قبل المشرفين التربويين، علاوة عن التوجيه الى ادارات المدارس الاهلية بعدم تدريس المواد الاثرائية الا بعد استحصال الموافقات الاصولية لكون ذلك يعد مخالفة قانونية تحاسب عليها الادارات المدرسية".

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