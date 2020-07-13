2020/07/13 | 10:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، إن جهاز مكافحة الارهاب نفذ عملية تطهير الحد الفاصل بين القوات الاتحادية والبيشمركة ضمن عمليات ابطال العراق لتطهير البلاد من فلول داعش.واضاف الشمري في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاثنين ، إن “عمليات ابطال العراق الرابعة مستمرة وتميزت بالتعاون والانسجام بين القطعات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة : مكافحة الارهاب نفذ عملية تطهير بين القوات الاتحادية والبيشمركة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة : مكافحة الارهاب نفذ عملية تطهير بين القوات الاتحادية والبيشمركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).