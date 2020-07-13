دولة عربية تتصدر قائمة أكثر البلدان أمانًا في العالم

2020/07/13 | 10:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تصدرت دولة عربية قائمة ضمت 133 بلدا حول العالم، كأكثر بلدان العالم أمانا في النصف الأول من 2020، والصادرعن موسوعة قاعدة البيانات العالمية “NUMBEO”.وطبقا لمؤشر الجريمة للنصف الأول لهذا العام والصادر عن الموسوعة، فقد تصدرت دولة قطر، قائمة أكثر البلدان أمانا.بحسب ما نشرت وزارة الداخلية القطرية على صفحتها الخاصة […]

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