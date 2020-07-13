خبير فرنسي يستبعد تطوير لقاح فعال تماما ضد كورونا بحلول 2021

2020/07/13 | 10:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر خبير فرنسي من أن احتمال التوصل إلى لقاح فعال بنسبة مئة في المئة ضد كوفيد-19 بحلول العام 2021 لا يزال ضئيلا، داعيا الناس إلى الالتزام بشكل أكبر بقواعد التباعد الاجتماعي.وتوقع خبير علم الأوبئة والعضو في المجلس العلمي الذي تستشيره السلطات الفرنسية بشأن أزمة كوفيد-19، أرنو فونتانيه، لقناة “بي إف إم […]

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