2020/07/13 | 10:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت قوة من لواء مغاوير عمليات ديالى، اليوم الاثنين، ضبطت وكراً للإرهابيين في منطقة زور نهر الوند في خانقين بداخله عدد من الاحزمة والعبوات الناسفة ومساطر تفجير ومادة C4.وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “قوة من لواء مغاوير عمليات ديالى، ضبطت وكراً للإرهابيين في منطقة زور نهر الوند في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط وكر للارهابيين في ديالى بداخله احزمة وعبوات ناسفة ومادة C4 وكالة تقدم الاخبارية.

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