خلية الاعلام الامني : ضبط وكر للارهابيين في خانقين

2020/07/13 | 10:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، عن ضبط وكر للارهابيين في خانقين، كاشفة عما في داخله ، مؤكدة قد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً .وقالت الخلية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إن “قوة من لواء مغاوير عمليات ديالى تضبط وكراً للإرهابيين في منطقة زور نهر الوند في خانقين بداخله ٤ […]

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