شرطة النجدة : تم ضبط 72 دراجة نارية مخالفة للتعليمات القانونية في بغداد

2020/07/13 | 10:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعلنت نجدة بغداد ، عن ناشطاتها الامنية خلال 24 ساعة الماضية و ضمن مناطق متفرقة من العاصمة ، مؤكدة تم ضبط 72 دراجة نارية مخالفة للتعليمات القانونية .وقالت النجدة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إنه “تم القبض على اشخاص يحملون مواد مخدرة (كرستال.حبوب مخدرة) ضمن مناطق (شارع فلسطين.سريع محمدالقاسم […]

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