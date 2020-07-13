ريال مدريد يحل ضيفاً على غرناطة في الدوري الاسباني

2020/07/13 | 10:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … يحل فريق ريال مدريد الإسباني مساء اليوم الأحد، ضيفاً على غرناطة ضمن منافسات الجولة الـ36 من مسابقة الليجا على ملعب “لويس كارمينيس”.ويسعى الفرنسى زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد إلى تحقيق هدفين أمام غرناطة الليلة، الأول مواصلة الإنتصارات وتحقيق الفوز التاسع على التوالى، واقتناص الـ 3 نقاط كاملة من المباراة للحفاظ […]

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