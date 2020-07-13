الاتصالات تكشف عن خططها لتعظيم الموارد المالية وتحدد أسباب ضعف الانترنت

2020/07/13 | 10:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الاتصالات، عن خططها لتعظيم موارد البلاد المالية، وفيما حددت أسباب ضعف خدمة الانترنت، أكدت سعيها لإنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية.

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