بلاسخارت : ندعم حكومة الكاظمي في الحوار الاستراتيجي العراقي الامريكي

2020/07/13 | 10:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس- بلاسخارت، دعم حكومة مصطفى الكاظمي في الحوار الاستراتيجي العراقي- الامريكي.وقالت بلاسخارت في حوار صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاثنين ، ان “الأمم المتحدة في العراق، وتماشياً مع تفويضها، تدعم سيادة العراق، ونحن نؤيد جهود حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في هذا الصدد، […]

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