التجارة تخصص 253 مليار الى للفلاحين المسوقين لمحصول الحنطة

2020/07/13 | 10:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، تخصيص مبلغ 253 مليار دينار كمستحقات للفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة خلال الموسم التسويقي 2020.وقالت الشركة العامة لتجارة الحبوب احد تشكيلات وزارة التجارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الشركة استلمت تخصيصات مالية جديدة تمثل الدفعة الثانية لمستحقات الفلاحين المسوقين لمحصول الحنطة خلال الموسم التسويقي الحالي وهي بصدد …

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