دولة عربية تحتل المرتبة الأولى كأكثر الدول أمانا في العالم

2020/07/13 | 10:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

تصدرت دولة عربية قائمة ضمت 133 بلدا حول العالم، كأكثر بلدان العالم أمانا في النصف الأول من 2020، والصادرعن موسوعة قاعدة البيانات العالمية "NUMBEO".

فطبقا لمؤشر الجريمة للنصف الأول لهذا العام والصادر عن الموسوعة، فقد تصدرت دولة قطر، قائمة أكثر البلدان أمانا.

بحسب ما نشرت وزارة الداخلية القطرية على صفحتها الخاصة على "تويتر": "تصدرت دولة قطر مجددا قائمة الدول الأكثر أمانا وخلوا من الجريمة على المستويين العالمي والعربي، طبقا لمؤشر الجريمة عن النصف الأول من العام 2020 الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية (NUMBEO)، وذلك من بين 133 دولة".

تصدرت دولة قطر مجددا قائمة الدول الأكثر أمانا وخلوا من الجريمة على المستويين العالمي والعربي، طبقا لمؤشر الجريمة عن النصف الأول من العام 2020 الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية (NUMBEO)، وذلك من بين 133 دولة شملها التقييم.

وبحسب الوزارة، فإن قطر احتلت المرتبة الأولى عالميا من حيث الأمان والسلامة، بحصولها على (88.10) نقطة من جملة (100) نقطة.

كما يعتمد المؤشر النقاط الأعلى لترتيب الدول في مستوى #الأمان_والسلامة، حيث أحرزت قطر المرتبة الأولى بحصولها على (88.10) نقطة من جملة (100) نقطة، ويقاس معدل انخفاض الجريمة عكس معدل الأمان والسلامة.

وتصدر موسوعة "NUMBEO" تقاريرها سنويا منذ عام 2009، اعتمادا على قياس معدل الجريمة في دول العالم، بحسب ما نشرت الوزارة.

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