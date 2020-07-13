يونامي تؤكد ضرورة حماية مفوضية الانتخابات من التدخلات وإقامة انتخابات نزيهة

2020/07/13 | 10:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعةأكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، الاثنين (13 تموز 2020)، دعم سيادة العراق، والترحيب بالحوار العراقي – الامريكي، واي حوار يساهم في استقرار العراق.وقالت بلاسخارت في تصريح صحفي، إن "الأمم المتحدة تدعم جهود حكومة مصطفى الكاظمي بفرض السيادة"، لافتة إلى أنها ترحب بـ "أي حوارٍ آخر يُسهم في استقرار العراق وازدهاره وسيادته على المدى الطويل".وشددت على أن "الأمم المتحدة في العراق، وتماشياً مع تفويضها، تدعم سيادة العراق، ونحن نؤيد جهود حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في هذا الصدد، ولا سيما مكافحتها للإرهاب".وبينت بلاسخارت أنّ "دعوتنا إلى ضرورة تجنيب العراق تنافس المصالح بين الخصوم الإقليميين والعالميين ليست جديدة، إذ نجدد التأكيد عليها في كل مناسبة، فالعراق يستحقّ فرصةً للتعافي بعد سنوات من النزاع وعدم الاستقرار".وأضافت أن "الامم المتحدة مستمرة في دعم الحكومة العراقية بجهودها المبذولة لمكافحة جائحة كورونا، والعمل بشكل وثيق مع وزارة الصحة لتقديم كل سبل المساعدة في إطار تطويق الوباء".واوضحت الممثلة الامية، أنه "يجب العمل من أجل إقامة انتخابات شفافة «تعيد بناء ثقة الجمهور العراقي» مشددة على ضرورة حماية المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات من التدخل السياسي".وبشأن الانتخابات المبكّرة، اكدت بلاسخارت أنّ "تنظيم الانتخابات يستغرق وقتاً، ومن المهم الشعور بإلحاح هذا الموضوع، وهناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به لإجراء الانتخابات بما في ذلك استكمال الملحقات الفنية لقانون الانتخابات، ومن المهم أن يتم عمل ذلك بالشكل الصحيح"، مشيرة الى أنّ "الانتخابات الشفافة ضرورية لبناء ثقة الجمهور".

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وقالت البجاري خلال

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