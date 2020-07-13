ارتفاع إصابات كورونا يدفع بأسعار النفط للهبوط

2020/07/13 | 10:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الاثنين إذ إن زيادة عدد المصابين بفيروس "كورونا" ...





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