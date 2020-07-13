آخر ما كنا نتوقعه.. قتل من قارع الطاغية صدام

2020/07/13 | 10:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من قارعوا طغيان واستبداد النظام الصدامي، وأفلتوا من الموت المحقق، سقطوا بالامس على ابواب بغداد مضرجين بدمائهم، وهم يحاولون الدخول الى عاصمتهم بغداد ف...

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