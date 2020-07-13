المالكي يدعو الكاظمي لـ حل ملف محتجزي رفحاء

2020/07/13 | 10:24 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

دعا زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الجلوس مع "محتجزي رفحاء" لإيجاد حل لملفهم.

وقال المالكي في بيان إن "العراق يمر بظروف صعبة واتمنى على السيد رئيس الوزراء الجلوس مع المتظاهرين لإيجاد حل لمشكلتهم، وأن لا تتحول إلى أزمة إضافية"،مؤكدا على عدم اس...

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