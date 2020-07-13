بالصواريخ والمسيرات.. اليمن يعلن استهداف مواقع حيوية ومنشآت نفطية في السعودية

2020/07/13 | 10:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع، الاثنين، عن استهداف مواقع حيوية ومنشآت نفطية وصناعية داخل العمق السعودي.وقال سريع في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “دفاعاً عن بلدِنا العزيزِ وشعبِنا العظيمِ الكريمِ ..ورداً على جرائمِ العدوان المستمرةِ والتي كان آخرَها مجزرةُ أمس بمحافظة حجة، وردا على حصارهِ الظالم والمستمر وتزامنا […]

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