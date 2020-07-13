2020/07/13 | 10:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اعلن مصرف الرافدين عن إطلاق رواتب المعينين الجدد على ملاك بعض مديريات التربية في بغداد ، مشددا ، على ان “الصرف جاء بعد وصول التمويل والتخصيص المالي والإشعار الخاص بهم .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته المستقلة اليوم الاثنين , لقد “تم صرف رواتب المعينين الجدد على ملاك بعض مديريات التربية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين : إطلاق رواتب المعينين الجدد على ملاك تربية بغداد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين : إطلاق رواتب المعينين الجدد على ملاك تربية بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).