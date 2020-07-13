تصعيد جديد و

2020/07/13 | 11:28 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

في تصعيد جديد ضد القوات الامريكية ، أعلن المسؤول الأمني في كتائب حزب الله العراقية، أبو علي العسكري، امس، كامل الجهوزية للعمل العسكري الواسع لإجبار القوات الأمريكية على الخروج من البلاد.

وقال العسكري وهو اسم حركي ترجح مصادر ان اسمه حسين مؤنس ويلقب احيانا بأبي موسى في بيان وزعه عل...

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