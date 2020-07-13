ويكيبيديا تتخذ إجراء لحماية صفحة نادي الزمالك المصري

2020/07/13 | 11:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعلنت موسوعة المعلومات الشهيرة “ويكيبيديا”، عن حظرها إجراء أي تعديلات على الصفحة الخاصة بنادي الزمالك المصري عبر الموقع العالمي، وذلك عقب عدة محاولات تخريبية.وقامت ويكيبيديا بتفعيل خاصية الحماية بشأن صفحة الزمالك على الموسوعة، وحذف التعديلات الأخيرة.ونشر الحساب الرسمي لموقع “ويكيبيديا” باللغة العربية تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ورد فيها: “تشهد […]

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