شاهد بالفيديو: حادث “جنوني” لاصطدام سفينتين.. كوادر القيادة لم تحرك ساكنًا!

2020/07/13 | 11:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة وثق مقطع فيديو حادث غريب وصف بأنه جنوني، وذلك بعد إصطدام سفينتين، كانتا تمران عبر ممر مائي كندي.وأظهر المقطع السفينتان “آلانيس” و”فلورنسا سبيريت”، قادمتين من اتجاهين عكسيين على طول قناة ويلاند في أونتاريو، وهو مسار شحن يربط بين بحيرة إيري وبحيرة أونتاريو في كندا، حين وقع الاصطدام المخيف.وكشف الفيديو، السفينتين […]

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