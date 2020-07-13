الصحة تعلن تسجيل أكبر حالة شفاء منذ ظهور كورونا.. وبوادر الستراتيجية الجديدة “تتضح”: هل تستعد الوزارة للإفصاح عن “العلاج الأنجح” حتى الان؟

2020/07/13 | 11:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بدأت وزارة الصحة، تولي اهتمامًا أكبر لحالات الشفاء المسجلة خلال الايام الاخيرة، بعد اعلانها استخدام عدة انواع من العلاجات وعلى رأسها العلاج الروسي، فيما تطرح تساؤلات واستعدادات لإعلان رسمي من الصحة لكشف العلاج الرسمي الذي حصد نتائج جيدة في العراق.وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنها “سجلت […]

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