المضي في طريق اللا دولة

2020/07/13 | 11:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي خلافا لكلّ التوّقعات والآمال التي عقدت على حكومة السيد مصطفى الكاظمي بالتصدّي للفساد والفاسدين ووضع حدّ للنهب المنّظم للمال العام , جاء قرار مجلس الوزراء في 07 /...أكمل القراءة ←

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