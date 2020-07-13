جرائم العراق “تتوزع” على يد المجرمين وعناصر الأمن.. مؤشرات “انتهاكات” الحشد العشائري تتصاعد في المحافظات الغربية

2020/07/13 | 11:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يكاد لاينقضي أسبوع أو شهر، دون تسجيل حادثة جنائية أو انتهاكات تطال “الشرف” في المحافظات العراقية، أبطالها أفراد في القوات الامنية التي من المفترض انها وجدت لحماية القانون والمواطنين من المجرمين، إلا أنه وعلى مايبدو أصبحت الجرائم في العراق “يتقاسمها” المجرمون وقوات الأمن على حد سواء، في سردية تزيد من تعقيد المشهد […]

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