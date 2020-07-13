الصين تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/07/13 | 11:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الاثنين، تسجيل 8 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، جميعها لأشخاص قادمين من خارج البلاد.ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات وفاة إضافية خلال يوم أمس، فيما لا يزال 320 مصابا يخضعون للعلاج في المستشفيات، مع وجود 117 شخصا آخرين في العزل لمراقبتهم للاشتباه في إصابتهم بالفيروس.وسجلت الصين منذ […]

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