إيران تعلن اعتقال “عملاء” للمخابرات الأجنبية جنوب شرق البلاد

2020/07/13 | 11:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن رئيس محكمة الثورة الاسلامية في محافظة كرمان (جنوب شرق ايران) احمد قرباني، الاثنين، عن اعتقال عدد من عملاء أجهزة المخابرات الأجنبية بالمحافظة.وقال قرباني، إنه تم اعتقال عدد من عملاء أجهزة المخابرات الأجنبية في محافظة كرمان، وتم اصدار حكم قضائي بحقهم بعد اجراء التحقيقات، كما تم اعتقال عدد من أعضاء الجماعات المناهضة للثورة […]

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