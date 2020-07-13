دراسة: مرض دماغي مدمّر “مرتبط بجنون البقر” يقتل باحثة

2020/07/13 | 11:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..سلطت دراسة جديدة الضوء على سبب إصابة باحثة فرنسية بحالة دماغية قاتلة مرتبطة بمرض جنون البقر، بعد عدة سنوات من تعرضها لجرح بأداة مخبرية ملوثة.ووجدت الدراسة أن المرأة أصيبت بالمرض من خلال التعرض العرضي للبروتينات التي تسبب مرض جنون البقر في مختبر بحثي في فرنسا.وتعرضت الباحثة لهذا التلوث في […]

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