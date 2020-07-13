نفط الكويت تقلص من ميزانيتها الرأسمالية للسنوات الخمس المقبلة بنسبة 25%

2020/07/13 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت شركة نفط الكويت إنها راجعت خططها استجابة لتوجيهات من مجلس الوزراء، مما أسفر عن تخفيض ميزانيتها الرأسمالية للسنوات الخمس المقبلة بنسبة 25% وتأجيل عدد من المشاريع.



وأوضحت الشركة في بيان أن المراجعة لن تؤثر على أهدافها الاستراتيجية للمدى المتوسط، ولم يشر البيان إلى حجم الميزانية بعد التخفيض.

وقال إن الشركة اتخذت خطوات أخرى لترشيد الموازنة التشغيلية للعام المالي 2020¼2021 بخفضها قرابة 18% "بما يسهم في تأمين الاستقرار للمالية العامة للدولة".

وفي يونيو حزيران، كلف مجلس الوزراء الكويتي وزارة المالية التنسيق مع شتى الجهات الحكومية لتخفيض ميزانياتها للسنة المالية 2020¼2021 بحد أدنى 20% في ظل الضغط المالي الذي تعاني منه البلاد بسبب هبوط أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا.

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