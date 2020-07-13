استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار لهذا اليوم

2020/07/13 | 11:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والأسواق المحلية، اليوم الاثنين، (13 تموز 2020).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 122.800 دينار لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة: سعر بيع الدولار = 123.500 دينار لكل 100 دولار.سعر شراء الدولار = 122.500 دينار لكل 100 دولار.

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