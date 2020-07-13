باكستان: مقتل أربعة جنود في اشتباك مع مسلحين

2020/07/13 | 11:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن الجيش الباكستاني، مقتل أربعة من جنوده في اشتباك مع مسلحين في منطقة قبلية في شمال غرب البلاد بمحاذاة الحدود مع أفغانستان.ووقع الاشتباك في ميرانشاه عاصمة إقليم شمال وزيرستان المضطرب أمنيا، حيث تم شن عدة عمليات عسكرية في السنوات الأخيرة ضد مسلحين محليين وأجانب.وفي التفاصيل، لقي الجنود الأربعة مصرعهم […]

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