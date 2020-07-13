امانة بغداد تعلن عن فتح شارع مغلق منذ سنوات طويلة في الكرادة

2020/07/13 | 11:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، اليوم الاثنين، عن فتح شارع المصرف الوطني الاسلامي والذي يربط منطقة العرصات بمنطقة المسبح .واعلنت امانة بغداد في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “عن مباشرة ملاكاتها في دائرة الوحدات الانتاجية وبمتابعة مكتب امين بغداد برفع الكتل الكونكريتية وفتح الشارع المسمى شعبياً بشارع المصرف الوطني الاسلامي والذي يربط منطقة العرصات بمنطقة المسبح …

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