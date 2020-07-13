هشام الهاشمي لن يكون المغدور الأخير

2020/07/13 | 11:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حميد الكفائي منذ عام 2003 والاغتيالات تتوالى في العراق، ولا يمر يوم دون أن يكون هناك اغتيال متعمد أو عشوائي يستهدف شخصية محددة أو مجموعة من الأشخاص.وقد راح...أكمل القراءة ←

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