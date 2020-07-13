القوى الوطنية في لبنان والعراق يرفضون التواجد الإيراني

2020/07/13 | 11:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ابراهيم ثلج الجبوري القاسم المشترك بين كل الشهداء الذين راحوا نتيجة اغتيالات سياسية وحشية في لبنان والعراق، كلهم يرفضون تدخلات إيران وأذرعها الميليشياوية، ويضعون مصلحة بلادهم في المقدمة ويصدعون...أكمل القراءة ←

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