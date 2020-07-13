الاتصالات توضح بشأن ضعف خدمة الإنترنت

2020/07/13 | 11:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير كشفت وزارة الاتصالات، أسباب ضعف الإنترنت في العراق، لافتة إلى أنه تمت المباشرة بتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية، إلا أنه بصورة بطيئة نتيجة لظروف البلد.

قالت وزارة الاتصالات إن أهم الأسباب في ضعف خدمة الإنترنت هي التقنيات المستخدمة والأسعار

قال مدير مديرية البنى التحتية في وزارة الاتصالات علي محمود في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ألترا عراق"، إن "الوزارة تعمل على مجموعة خطوات لزيادة إيرادات قطاع الاتصالات، ليكون فاعلًا في دعم الموازنة، من خلال دعم القطاع الخاص للعمل بأسلوب المشاركة، لتطوير هذا القطاع المهم وتوفير الإيرادات وتقليل الروتين".

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ملف شركات الهاتف المحمول في الواجهة

أضاف أن "الاعتماد على خطط جريئة غير تقليدية لاتخاذ القرارات الخاصة باستعمال تقنيات جديدة، وتفعيل مشاريع الترانزيت، يمكن أن يحقق إيرادات مالية كبيرة للدولة، مشيرًا إلى أن "مشاريع الأتمتة تم التوقيع عليها في زمن الحكومة السابقة، وما زالت قيد الإنجاز".

وبشأن الحكومة الإلكترونية، أوضح محمود، أنه "تمت المباشرة بتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية، إلا أنه بصورة بطيئة نتيجة لظروف البلد"، مؤكدًا أنه "يتضمن مجموعة مشاريع تحتوي على خدمات كبيرة وكثيرة".

وبخصوص أسباب ضعف خدمة الإنترنت، ذكر محمود، أن "أهم الأسباب التقنيات المستخدمة والأسعار، لافتًا إلى أن "وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات حددتا معالجات لهذا الموضوع أهمها تخفيض أجور البنى التحتية واستخدام التقنيات الحديثة كتقنية (ftth LTE 4g )".

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