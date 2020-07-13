الرصافة تسجل أعلى نسبة شفاء منذ بداية أزمة كورونا

2020/07/13 | 11:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جميع الحالات المعلن عنها اكتسبت الشفاء من الفيروس (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 518 حالة شفاء في جانب الرصافة، وهي أعلى نسبة لحالات الشفاء في دائرة الرصافة خلال يوم واحد منذ بدء أزمة كورونا.

قالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أن "جميع الحالات المعلن عنها اكتسبت الشفاء من الفيروس بعد عدة أيام قضوها في الحجر الصحي بالمؤسسات الصحية لتلقي العلاج".

أضافت أن "الكوادر الصحية تبذل جهودًا جبارة ومتابعة مستمرة على مدار الساعة خاصة للحالات الحرجة منهم لحين استقرار حالتهم الصحية ومن ثم اكتسابهم الشفاء التام".

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