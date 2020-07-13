الأرجنتين: اجتياز عتبة الـ 100 ألف إصابة بفيروس كورونا

2020/07/13 | 11:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأرجنتين 100 ألف حالة، حسبما أفادت وزارة الصحة الوطنية.وكشفت الوزارة، في بيان، أن “2657 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها اليوم، وأن إجمالي عدد المصابين هو 100166”.وذكر البيان أن 735 حالة تتلقى العلاج في وحدات العناية المركزة، أما حصيلة الوفيات الناجمة […]

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