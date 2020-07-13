الأمن النيابية: عمليات أبطال العراق اعادت فتح مناطق خطرة في ديالى

2020/07/13 | 11:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، وجود تنسيق مشترك بين قيادة العمليات المشتركة والبيشمركة في عمليات ابطال العراق الرابعة ، فيما اشارت الى ان العمليات اعادت فتح مناطق خطرة في محافظة ديالى.

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