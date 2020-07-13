البطاط: إجراءات توعوية في المناطق التي تم تفتيشها ضمن أبطال العراق

2020/07/13 | 11:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط عن اتخاذ اجراءات توعوية في المناطق التي تم تفتيشها ضمن عمليات ابطال العراق الرابعة في محافظة ديالى.

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