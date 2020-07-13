بعد سنوات من “عدم المساس بها”.. الاتصالات تستهدف أكبر مسببين لأزمة الانترنت في العراق

2020/07/13 | 11:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، اسباب ضعف الإنترنت في العراق، فيما اطلقت “بشرى” لتقليص هذه الاسباب بمعالجة أكثر المشاكل التي كانت تعاني منها الشركات مع الوزارة في الحكومات السابقة، منها اجور البنى التحتية التي تؤجرها الوزارة للشركات بمبالغ مرتفعة، فضلا عن عرقلة اطلاق خدمة الجيل الرابع.وقال مدير مديرية البنى التحتية […]

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