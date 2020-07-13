الخريجون القدامى يتظاهرون في كربلاء للمطالبة بالتعيين

2020/07/13 | 11:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء… تظاهر العشرات من الخريجين القدامى في كربلاء المقدسة امام مديرية تربية كربلاء للمطالبة بشمولهم بالتعينات وخلق فرص لهم.وقال مراسل المعلومة ان “عددا كبيرا من خريجي الكليات القدامى تظاهروا امام مديرية التربية وسط كربلاء للمطالبة بخلق فرص عمل لهم وتعينهم في المؤسسات الحكومية، حيث رفعوا لافتات تطالب بتعينهم حسب الاختصاص”.واضاف ان “رابطة الخريجين […]

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