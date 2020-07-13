المعمم (ابو هادي العاملي) وكيل السستاني..يعلنها..(عدم جواز الولاء للعراق كوطن..بل الولاء لايران)

2020/07/13 | 11:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سجاد تقي كاظم ضمن المتابعة الالكترونية..رصدنا (يوتيوبر) جديد على الساحة ..عبارة عن معمم اسمه (ابو هادي العاملي)..يجهر بما يخفيه الكثيرين ..وكذلك يصرح علنا بما يتستر...أكمل القراءة ←

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