2020/07/13 | 11:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت امانة بغداد، الاثنين (13 تموز 2020)، عن مباشرة ملاكاتها برفع الكتل الكونكريتية من شارع حيوي ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصور.. فتح شارع حيوي وسط بغداد مغلق منذ سنوات طويلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصور.. فتح شارع حيوي وسط بغداد مغلق منذ سنوات طويلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).