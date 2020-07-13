كوريا الجنوبية تكشف عن نتائج ’’متقدمة’’ لعقار استخدم في علاج مرضى كورونا

2020/07/13 | 11:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، إن واحداً من كل ثلاثة مرضى يعانون من درجة خطيرة من "كو...





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