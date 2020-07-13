2020/07/13 | 11:55 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كشف عضو المالية النيابية، محاسن حمدون، الإثنين (13 تموز 2020)، عن ارسالها سؤالا إلى وزارة المالية ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
السيولة متوفرة.. نائبة تخاطب المالية بشأن تأخر صرف رواتب موظفي 3 وزارات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
كشف عضو المالية النيابية، محاسن حمدون، الإثنين (13 تموز 2020)، عن ارسالها سؤالا إلى وزارة المالية ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
السيولة متوفرة.. نائبة تخاطب المالية بشأن تأخر صرف رواتب موظفي 3 وزارات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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