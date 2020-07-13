السيولة متوفرة.. نائبة تخاطب المالية بشأن تأخر صرف رواتب موظفي 3 وزارات

2020/07/13 | 11:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو المالية النيابية، محاسن حمدون، الإثنين (13 تموز 2020)، عن ارسالها سؤالا إلى وزارة المالية ...





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