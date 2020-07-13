2020/07/13 | 11:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، عن انتاج اكثر من 11 مليون بيضة و126 طنا من الدجاج اللاحم و 251 طن من الاسماك خلال الشهر الماضي.وذكر بيان للوزارة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “انتاج بيض المائدة في محافظة بابل لشهر حزيران الماضي تجاوز ( 11250000 ) بيضة تم رفدها الى أسواق المحافظة من خلال مشاريع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زراعة بابل: انتاج اكثر من 11 مليون و 251 طن من الاسماك خلال الشهر الماضي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زراعة بابل: انتاج اكثر من 11 مليون و 251 طن من الاسماك خلال الشهر الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).