يورغن كلوب يتطلع للبقاء في نادي ليفربول الإنجليزي حتى عام 2024

2020/07/13 | 11:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول، أنه يتطلع إلى البقاء في النادي الإنجليزي حتى عام 2024 ، قبل عودته إلى ألمانيا مرة أخرى، وربما تدريب فريقه السابق.وعند سؤاله عما إذا كان سيعود إلى ألمانيا، رد كلوب لأول مرة بشكل صريح في هذا الشأن، خلال تصريحات له، نشرتها صحيفة “ميرور” الإنجليزية: “بالتأكيد سيحدث ذلك، […]

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