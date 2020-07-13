مقتل جندي تركي في اشتباكات شمالي العراق

2020/07/13 | 11:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل جندي ، اليوم، اثر اشتباكات مع عناصر حزب العمال المعارض شمالي العراق.وقال بيان عن الوزارة إن الاشتباكات وقعت في إطار عملية “مخلب النمر”، التي تقوم بها القوات التركية في مناطق شمالي العراق، رغم الانتقادات الإقليمية والدولية الواسعة، لانتهاكها سيادة أراضي العراق.وذكرت البيان، أن “الجندي التركي مات […]

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