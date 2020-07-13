اعتقال عثمان الجميلي بعملية نوعية في الفلوجة

2020/07/13 | 11:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ الأنبارتمكنت استخبارات هيئة الحشد الشعبي وفرقة الامام علي(ع) القتالية اللواء الثاني، الاثنين، من اعتقال قيادي في تنظيم داعش الارهابي بالفلوجة في عملية نوعية مشتركة.وذكر إعلام الفرقة، في بيان، أن "استخبارات هيئة الحشد الشعبي وفرقة الامام علي(ع)القتالية اللواء الثاني، نفذت صباح اليوم، في عملية نوعية مشتركة تم خلالها اعتقال احد قيادات تنظيم داعش الارهابي المدعو عثمان الجميلي".وأضاف، أن "الإرهابي والمطلوب وفق المادة اربعة ارهاب في قضاء الفلوجة ضمن قاطع المسؤولية في عمليات شرق الانبار_ الحشد الشعبي".

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